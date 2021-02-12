الأوقاف في غزة تنعى القائد والمربي "اليازوري"

غزة- الرأي:

نعت وزارة الأوقاف في قطاع غزة أحد مؤسسي حركة حماس والمربي د. إبراهيم اليازوري الذي وافته المنية أمس، في مدينة غزة.

وتقدمت الوزارة في بيان لها بالتعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية جمعاء.

وقالت: "إن شعبنا الفلسطيني وأمتنا الإسلامية افتقدت شخصية إسلامية بارزة، كان صاحب عقل رشيد، وفكر سديد، حمل في قلبه وعقله ووجدانه قضايا شعبنا الإسلامية والوطنية".

وأضافت "كان الفقيد أمينًا على قضايا الأمة وفلسطين، ووفيًا ومخلصًا لها، ويشهد له الجميع بالعمل الدؤوب والسعي الدائم في خدمة الإسلام والمسلمين".