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المالية: نسعى لتحسين الدفعة المالية والصرف من المستحقات قدر المستطاع

13 شباط / فبراير 2021 11:58

غزة – الرأي:

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية بغزة بيان بكر، أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتحسين الدفعة المالية للموظفين، وصرف قد المستطاع من مستحقاتهم في حدود إمكانيات الوزارة المالية.

وقال بكر في حديث لـ" الرأي" اليوم السبت، إن الوزارة تسعى لتحسين حالة الصرف للموظفين، حيث استطاعت توفير مبلغ 430 شيقل من مستحقات الموظفين.

وأكد أن كل فئات وتصنيفات الموظفين سيستفيدون المبلغ، بشرط أن يكون لهم مستحقات بحدود 430 شيقل أو أكثر.

وقال إن وزارة المالية تأمل أن تسمح إمكانياتها المالية التوسع في صرف المستحقات سواء بشكل نقدي أو القسائم أو غيرها.

وفيما يتعلق بالمتقاعدين، قال بكر إن من يستلم مستحقاته بشكل مجدول تنتهي علاقته بالمستحقات بهذا الأمر، وبذلك لا يكون له مستحقات.

 

 

 

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