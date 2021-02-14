مانشستر سيتي يواصل زحغه نحو لقب الدوري الانكليزي

واصل مانشستر سيتي زحفه بثبات نحو استعادة لقب بطل الدوري الإنكليزي في كرة القدم، بالفوز الكبير على ضيفه توتنهام 3-صفر، فيما تابع ليفربول حامل اللقب هزائمه المتتالية ومني بالثالثة بسقوطه امام مضيفه ليستر سيتي 1-3 السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

في المباراة الاولى على ملعب الاتحاد، فرض لاعب الوسط الدولي إلكاي غوندوغان نفسه نجماً في المباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 50 و66، وتسببه في ركلة الجزاء التي افتتح منها الإسباني رودريغو هرنانديس كاسكانتي "رودري" التسجيل في الدقيقة 23.

وعزز غوندوغان موقعه على لائحة الهدافين برصيد 11 هدفاً بينها ثمانية أهداف هذا العام، وهو أفضل هداف لفريقه في الدوري حتى الآن.

واضطر غوندوغان إلى ترك مكانه للاسباني فيران توريس في الدقيقة 69 بسبب إصابة في عضلات المحالب.

وثأر مانشستر سيتي لخسارته امام الفريق اللندني صفر-2 في المرحلة التاسعة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، علماً أنهما سيلتقيان للمرة الثالثة هذا الموسم في المباراة النهائية لكأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة في 28 نيسان/ابريل المقبل على ملعب ويمبلي.

وهو الفوز الحادي عشر على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري والسادس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف المسابقات رافعاً عدد المباريات دون خسارة إلى 23.

وأكد سيتي استعداده الجيد للقمم المرتقبة المقبلة ضد إيفرتون الاربعاء المقبل وارسنال الاحد المقبل في المرحلتين 25 و26 من الدوري الذي يسعى الى استعادة لقبه حيث عزز صدارته برصيد 53 نقطة موسعا الفرق مؤقتا الى سبع نقاط عن جاره مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على وست بروميتش البيون الاحد مع مباراة مؤجلة لرجال المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا.

وينافس مانشستر سيتي على أربع جبهات هذا الموسم، ففضلا عن الدوري وكأس الرابطة التي بلغها للعام الرابع على التوالي في سعيه للقب رابع تواليا والثامن لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول، بلغ ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي حيث سيلاقي ايفرتون في 20 آذار/مارس المقبل، وثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث سيحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني ذهابا في 24 شباط/فبراير الحالي قبل ان يستضيفه ايابا في 16 المقبل.

وقال غوارديولا الذي لم يخسر فريقه منذ سقوطه امام توتنهام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما كان وقتها في المركز الثالث عشر بفارق ثماني نقاط خلف رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذين كانوا في الصدارة "لقد كان فوزا مستحقا. لدينا طريقة خاصة للعب وسنواصل. علينا التحلي بالصبر والهدوء".

في المقابل، قال مورينيو الذي مني فريقه بالخسارة الخامسة في مباريات الست الاخيرة في مختلف المسابقات: "كانت مباراة فريق جديد ضد فريق متعب جدا، لكننا أصبنا القائم ولو تقدمنا 1-صفر لمنحنا ذلك الوقود الذي نحتاجه" في اشارة الى تسديدة هاري ماين من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 13.

واضاف "الفريق غير الموحد سيستسلم وسيعاقب لكني رأيت رجالا مثل كاين و(بن) ديفيس و(الدنماركي) بيار-إميل هويبييرغ يقدمون كل شيء".

وفي الثانية، سجّل ليستر سيتي ثلاثة اهداف في غضون سبع دقائق ليقلب الطاولة على ضيفه ليفربول ويسقطه 3-1 ملحقًا بحامل اللقب الخسارة الثالثة تواليًا، في مباراة شهدت ارتكاب الحارس البرازيلي أليسون بيكر خطأ فادحًا آخر.

وتقدّم ليفربول عبر المصري محمد صلاح في الدقيقة 67 قبل ان ينتفض ليستر عبر جيمس ماديسون (78)، جايمي فاردي (81) وهارفي بارنز (85).

وهي المرة الاولى يخسر فيها الفريق الأحمر ثلاث مباريات متتالية في الدوري منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وكان ليفربول يمني النفس في العودة الى سكة الانتصارات والارتقاء الى المركز الثالث على حساب مضيفه، الا ان رصيده تجمد عند 40 نقطة في المركز الرابع بفارق ست عن فريق المدرب الايرلندي الشمالي برندن رودجرز الذي بات ثانيًا وخمس عن مانشستر يونايتد الثالث الذي يلعب الاحد ضد وست بروميتش.

وبات حامل اللقب على بعد 13 نقطة عن مانشستر سيتي.

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب بعد الهزيمة "توجّب علينا الفوز بالمباراة. لعبنا كرة قدم جيدة، سيطرنا على الاستحواذ وأخرجنا ليستر من الأجواء ... كل شيء كان على ما يرام ومن ثم ركلة ثابتة، تسلل، لا تسلل، هدف. كل ذلك أثّر على المواجهة...كان هناك تسلل في الهدف الاول بالنسبة لي".

وتابع "الأداء كان رائعًا طيلة 75 دقيقة ومن ثم خسرنا 3-1. هذا يظهر كم ان وضعنا حذر".

فيما أكد رودجرز "انا فخور جدًا بالفريق. منذ سنة، لو تأخرنا في النتيجة لم نكن لنحصل على شيء من المباراة".

وفي مباراة ثالثة، تنفس بيرنلي الصعداء بفوزه الكبير على مضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها يوهان بيرغ غودموندسون (5) وجاي رودريغيز (10) وماتيو لوتون (47).

وصعد بيرنلي الى المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف كريستال بالاس الثالث عشر.

وتعادل برايتون مع أستون فيلا صفر-صفر.