"هنية" يساند منتخب كرة السلة في تصفيات كأس ٱسيا

غزة- الرأي

عبر عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني لكرة السلة المشارك في تصفيات كأس ٱسيا المقامة في مملكة البحرين.

وتمنى هنية خلال اتصاله، برئيس اتحاد كرة السلة إبراهيم حبش أن يحقق المنتخب الفلسطيني نتائج طيبة في التصفيات، ونقل خلال المحادثة الهاتفية مساندة الأسرة الرياضية للمنتخب ووقوفهم خلفه في هذه المشاركة الهامة في سجل اللعبة المشرف.



وأكد هنية ثقته بما يقدمه رئيس وكوادر الاتحاد والجهاز الفني واللاعبين من أجل الظهور بالمستوى الذي يشرف الرياضة الفلسطينية.



بدوره شكر إبراهيم حبش رئيس اتحاد كرة السلة مساندة هنية واتصاله للاطمئنان على المنتخب والجاهزية للتصفيات الٱسيوية، وقال إن المنتخب على جاهزية كاملة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز مكانة السلة الفلسطينية.



يذكر أن منتخب فلسطين سيواجه الأردن الخميس المقبل، وكازاخستان يوم الجمعة، وسيرلانكا يوم 21 من الشهر نفسه.