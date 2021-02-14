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استمرار عمل معبر رفح في الاتجاهين

14 شباط / فبراير 2021 09:49

غزة – الرأي

يتواصل العمل عبر معبر رفح البري، صباح اليوم الأحد، أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود، إنه تم فتح بوابة المعبر وبدأت حافلات المسافرين بالمغادرة، في انتظار بدء وصول العائدين مع ساعات الظهر.

وذكرت الهيئة أن أطقمها شرعت بتجهيز حافلات المسافرين في الصالة الخارجية للمعبر، وفق الكشوفات التي تم الإعلان عنها أمس، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

وأشارت إلى أن طواقم الهيئة أشرفت خلال الأيام الماضية، على إجراء فحص كورونا مساء أمس لجميع المسافرين الواردة أسماؤهم في كشف المغادرين اليوم، في المراكز الصحية المعلن عنها بمحافظات غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

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