زراعة الشمال تتابع مزارعي البطاطس

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للارشاد والتنمية الريفية، بالتعاون مع مديرية شمال غزة، جولات ارشادية على مزارعي البطاطا في محافظة الشمال، وذلك لمتابعة العمليات الزراعية.



جاء ذلك، تزامناً مع بداية زراعة العروة الربيعية في البطاطس والزراعات الصيفية في الانفاق المنخفضة حيث تم تقديم الارشادات والتوصيات اللازمة لهم فيما بتعلق بمراحل الانتاج المختلفة.



وتواظب الطواقم الارشادية بوزارة الزراعة على تنفيذ الز يارات الميدانية ،لتقديم الارشادات الزراعية ومتابعة كافة العمليات الزراعية،ضمن المتابعة الدورية من قبل الوزارة للمزارعين للبقاء على تواصل دائم معهم ومساندتهم.