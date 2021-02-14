نيابة غزة تعقد دورة مهارات وفنون التحقيق الجنائي لمركز شرطة الشجاعية

غزة- الرأي

عقدت نيابة غزة الدائرة الأولى، دورة مهارات وفنون التحقيق الجنائي لضباط مركز شرطة الشجاعية، والتي يشرف عليها عضوَيّ النيابة العامة أ.معين الوحيدي و أ.جهاد الشرباصي، وتستهدف الدورة جميع محققي المركز والدوائر والأقسام.



وبيّن الوحيدي، أن عمل المحققين بمهنية يؤسس لبناء الملف الجزائي بشكل دقيق، ويسهم في تنفيذ تفويضات وكلاء النيابة بكفاءة واقتدار، داعياً المحققين إلى تحري الموضوعية والمهنية وسلامة الإجراءات القانونية، والحيادية مع كافة أطراف القضايا.

وأكد أن ممارسة النيابة العامة لاختصاصها في التحقيق الجنائي، تجري طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، الضامنة لحماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق، وهي الضامن لتجنب الظلم والتعسف في استخدام السلطة؛ لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وتأتي هذه الدورة كأولى الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي تَنصَب على الارتقاء بمنظومة التحقيق بداخل المركز، وتجويد الأداء الفني، وتعزيز مهارات التحقيق؛ بما يخدم العدالة، ويدعم بناء ملف جزائي متكامل.