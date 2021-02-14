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وجمع الاستدلالات في تعقب الجريمة

نيابة شمال غزة ومباحث الشمال يناقشان تطوير أساليب التحرّي

14 شباط / فبراير 2021 11:06

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غزة- الرأي

ناقش رئيس نيابة شمال غزة المستشار، علي صرصور، ومدير المباحث العامة بالمحافظة الرائد نزار المبحوح، آليات تطوير أساليب البحث والتحرّي وجمع الاستدلالات، وتطبيق أحدث الجوانب الفنية التقنية في تعقب الجريمة والوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء نيابة الشمال أ.همام مطر، أ.محمود مطير، أ.أحمد الطرشاوي، أ.تامر صالح، وأقسام وإدارة المباحث في المراكز الشرطية.

وتوافق المجتمعون على تفصيل التقرير للتفويضات الصادرة عن أعضاء النيابة بشكل دقيق، والتدرج في مذكرات الحضور والإحضار، وتسليم المضبوطات والمحرزات للنيابة العامة وفق الأصول القانونية، وتعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفتح قنوات تواصل مباشر ودائم مع النيابة؛ بما يحقق عدالة الإجراءات، فضلاً عن تكثيف الجهود لمنع انتهاك حقوق الإنسان وحرياته، واستشعار الرقابة الذاتية للعاملين في جهات إنفاذ والقانون، وطمأنة المواطنين بسيادة القانون على الجميع.

1 (5) نيابة شمال غزة ومباحث الشمال يناقشان تطوير أساليب التحرّي
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