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بالتعاون مع بلديات القطاع

"الزراعة" تنفذ جولات ميدانية لتأهيل الطرق الزراعية

14 شباط / فبراير 2021 11:14

"الزراعة" تنفذ جولات ميدانية لتأهيل الطرق الزراعية

غزة- الرأي

 نفذت الادارة العامة لحماية واستصلاح الاراضي الزراعية،  بوزارة الزراعة، سلسلة جولات ميدانية، بالتعاون مع البلديات في محافظات القطاع كافة.

ويأتي ذلك، استكمالاً للجهود السابقة التي تقوم بها الزراعة للوقوف والاطلاع على احتياج تلك المناطق من المشاريع التي تستهدف شق الطرق الزراعية والتي تخدم المزارعين بالدرجه الاساسيه.


وخلال الجولة تم الاجتماع بكل من رئيس بلديه عبسان الجديده أ. ياسر أبو عنزه ورئيس بلديه عبسان الكبيره د. أنور أبو ظريفه ورئيس بلديه القراره م. أحمد شعت ورئيس بلديه بني سهيلا م. حمدان رضوان.


كما تم تنظيم جولات ميدانية بصحبه مدراء الدوائر الهندسية في البلديات للاطلاع على المناطق التي هي بحاجه لشق طرق زراعيه للتسهيل من حركه المزارعين في تلك المناطق،حيث تمت معاينه عدد من الشوارع الهامه في تلك المناطق.


وشارك في الجولات الميدانية عن وزارة الزراعة كل من مدير دائره حمايه الأراضي م. شادي سعدات،و م. محمد المزين مدير دائره الطرق والآليات

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