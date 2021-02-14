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"مجمع عدوان الطبي" يعقد سلسلة محاضرات طبية لكوادره

14 شباط / فبراير 2021 11:35

"مجمع عدوان الطبي" يعقد سلسلة محاضرات طبية لكوادره

غزة- الرأي

عقد مجمع كمال عدوان الطبي التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية، في محافظة شمال قطاع غزة سلسلة محاضرات علمية لكادر المختبر في المجمع، بعنوان "ضبط الجودة داخل المختبرات".

وحضر اللقاء كلٌ من مدير مجمع كمال عدوان الطبي العقيد أحمد الكحلوت، والمقدم طبيب حامد الشرافى المدير الطبى للمجمع، ومدير دائرة المختبرات في المستشفيات بالمديرية المقدم حمزة نبهان، وعدد من كوادر المختبر بالمجمع.

من جانبه ثمّن العقيد الكحلوت جهود كوادر المختبر في المجمع المبذولة في إطار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وشكر العقيد الكحلوت مدير قسم المختبر الرائد رامي المصري على جهوده المبذولة في رفع كفاءة العاملين لديه من خلال عقد المحاضرات واللقاءات.

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