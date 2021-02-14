إدارة المحررات تطلق مشروع استصلاح وتأهيل الأراضي الزراعية المهددة

غزة- الرأي

شرعت الادارة العامة للمحررات بوزارة الزراعة بتطبيق مشروع استصلاح وتأهيل الاراضي الزراعية المهددة من خلال تطوير مرافق وخدمات محررة تل الجنان 1 في غرب خان يونس، وازالة مخلفات البيئة، وتعبيد طرق داخلية للمحررة لتسهيل الحركة، والخاصة بالمساحات والحيازات في الاراضي الزراعية بالمحررات.



جاء ذلك، بعد اللقاءات المشتركة،و التنسيق والتشبيك والتعاون مع المزارعين والمستثمرين بالمحررة وتقديم الدعم والمساند المناسبة لهم من خلال فريق مسؤولي امن وخدمات المحررات.



بدوره، أوضح أ. محمد اللولو مدير عام المحررات أن تلك الخطوة تعزز فرص التنمي المستدامة والاسثتمار النوعي بالمحررات وحفظ الموارد الطبيعية والمعدات والحيازات الزراعية بالمحررات، وهذا من شأنه الوصول لزيادة قدرة الاستفادة الملائمة، وذلك بالتنسيق مع الاطراف ذات العلاقة.



وعبر المزارعين والمستثمرين المستفيدين عن عظيم الشكر للطاقم العامل مؤكدين على أهمية التعاون والتنسيق المشترك الدائم، في ظـل ظروف بيئة العمل بالاراضي المحررة، ضمن رؤية موحدة تخدم جميع الاطراف وفق المصلحة العامة.

