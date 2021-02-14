التعليم بغزة تعلن عن وظائف تعليمية جديدة

غزة – الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة، اليوم الأحد، عن الوظائف التعليمية للعام 2021-2022.

وقالت الوزارة إن التسجيل للوظائف سيكون هذا العام ولأول مرة بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://eservices.mohe.ps/jobs-gate بدءا من اليوم الأحد وحتى الثالث من شهر مارس القادم.

وذكر ديوان الموظفين، أن التخصصات المطلوبة للوظائف التعليمية هي: لغة عربية، تربية إسلامية، لغة انجليزية، اجتماعيات، جغرافيا، تاريخ، رياضيات، فيزياء، علوم عامة، كيمياء، أحياء، تربية فنية، تربية رياضية، تربية ابتدائي، تربية تكنولوجية، حاسوب وتكنولوجيا معلومات، علم مكتبات، تربية خاصة، وإرشاد تربوي.

وأشار الديوان إلى أن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف هي:

1- أن يكون المتقدم حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى من كلية التربية في إحدى التخصصات الموضحة أعلاه، أو الدرجة الجامعية الأولى في إحدى التخصصات أعلاه + مؤهل تربوي بتقدير جيد أو بمعدل لا يقل عن 65% للتخصصات غير التربوية.

2- أن يكون حاصلا على الدبلوم المتوسط (تربية) مع الشامل أو دبلوم معلمين بتقدير جيد أو لا يقل عن 65%.

3- يشترط أن يكون المتقدم خريجا قبل نهاية فترة التقدم للإعلان.

4- ألا يتجاوز عمره عن 55 عاما في 1/9/2021.