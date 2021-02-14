مستشفى النصر تختتم دورة تدريبية في "فن الاتصال والتواصل"

غزة- الرأي

اختتمت لجنة التدريب والتطوير بمستشفى النصر للأطفال، بالتعاون مع دائرة تنمية القوة البشرية دورة تدريبية لموظفي مستشفي النصر والعيون بعنوان “مهارات الاتصال والتواصل وفن التعامل مع الأخرين” بعدد 12 ساعة تدريبية .



وأكدت د.سيرين أبو حمد بأن هذه الدورة نفذت ضمن الإطار العام لسياسة المستشفى بتأهيل وتطوير قدرات الموظفين وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة تمكنهم من التطور في مجال عملهم وخارج مجال عملهم .



من جانبه أكد أ. مؤزر الحنجوري ، بأن الإدارة العامة للتنمية تسعى وبشكل دائم على اغتنام الفرص المناسبة من اجل تطوير كوادر وزارة الصحة، من خلال عقد الدورات التدريبية المختلفة بالتعاون مع مدربين ذات خبرة عالية بما يضمن رفع الأداء وزيادة الإنتاجية.



وبدوره أوضح مدرب الدورة أ. ماهر صالح بان دورة الاتصال والتواصل تعد من دورات التنمية البشرية والإدارية اللازمة لكل موظف في المستويات الإدارية المختلفة، مشيرا بأنه تم تصميم المادة التدريبية بما تنسجم مع الاحتياجات اللازمة للموظفين حيث تم التركيز من خلالها على مفهوم الاتصال والتواصل، عناصره ومكوناته وأهميته، ومعوقات الاتصال مع الآخرين وكيفية التغلب عليها، والمهارات السلوكية في تحسين الاتصال بالآخرين.



كما تتضمن مهارة الاستماع الفعال (الإنصات) ومهارة الحديث وفن الإلقاء والعرض والتقديم، ومهارة لغة الجسد ، وكذلك أنواع الاتصالات الإدارية داخل بيئة العمل من حيث التعامل مع الفئات المختلفة من الجمهور لتقديم خدمة مميزة وبجودة عالية، وكيفية التعامل مع الزملاء (الرئيس، والمرؤوس) بالاضافة لمقدمة عن الصحة النفسية والعديد من التمرينات والتفريغات النفسية .



يذكر أن الدورة توقفت بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا وجرى استكمالها بعد تخفيف الإجراءات وحاضر فيها مجموعة مميزة من المدربين بقيادة أ. ماهر صالح و أ. أسماعيل أبو ركاب وأ. سعيد الكحلوت وأ. نظمية أبو سنيدة وأ. هشام المدلل .

هذا وسيتم توزيع الشهادات على المتدربين في وقت لاحق .