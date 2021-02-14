شرطة غرب خان يونس تنهي خلافاً على قطعة أرض ثمنها "33" ألف دينار

خان يونس- الرأي

أنهى قسم الشكاوى في مركز شرطة غرب خان يونس، خلافاً امتد لعامين بين اثنين من المواطنين على قطعة أرض يبلغ ثمنها "33,040" دينار.



وذكر الرائد إبراهيم زقوت مدير مركز شرطة غرب خان يونس أن قسم الشكاوى استقبل شكوى من المواطن ( م.ص ) بحق المواطن ( ح.ش ) حول وجود خلاف على قطعة أرض تبلغ مساحتها "500" متر في حي البراق الجنوبي.



وبين الرائد زقوت، أنه فور استقبال الشكوى تم استدعاء الطرف الثاني للاستماع لأقواله حول الخلاف، مشيراً إلى أنه وبعد عدة جلسات مع الطرفين كلٌ على حدا تم التوصل لحل يرضي الطرفين بحضور الكفلاء والشهود وعلى ذلك تم توقيع الاتفاق النهائي.