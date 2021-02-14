"التعليم" تعلن عن منح دراسية للماجستير في تركيا

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، عن توفر عدة منح دراسية في تركيا في مجال الدراسات العليا (الماجستير) في تخصصات مختلفة.

وأفادت أنه على كل متقدم للمنحة تعبئة طلب الكتروني من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي، ومن ثم يتم تقديم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول حتى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 1822021 .

التخصصات المطروحة:



الدراسات العليا: جميع التخصصات حسب حاجة الوزارة الماسة للتخصص المراد الحصول عليه مع بيان ذلك حال ترشيح أي موظف.

الشروط المطلوبة:

- ان لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام .

- الا يقل تقييم الأداء السنوي عن جيد.

- ابداء الجدية من المرشحين من خلال الالتزام المكتوب بالسفر والالتحاق بالمنحة حال قبولهم.

ملاحظات مهمة اخذها بالاعتبار قبل تعبئة الطلب الالكتروني:

1. الالتزام بضرورة ادخال المعلومات الشخصية للطالب بشكل واضح وصحيح طبقا لمعلومات جواز السفر فقط.

2. اختيار التخصص الذي يرغب الطالب بدراسته وبعناية، حسب حاجة الوزارة للتخصص حيث لن يتم تغيير التخصص بعد اصدار القبول الجامعي.

3. يرجى التأكد من فترة صلاحية جواز السفر قبيل تقديم الاوراق المطلوبة، حيث لن يتم قبول اي طلب مخالف لهذا الشرط.



التغطية المالية للمنحة:

- تلتزم الحكومة بتوفير المنحة للموظفين بالتعاون مع الحكومة التركية فقط ، دون أي تبعات مالية او إدارية عليها خلال فترة الدراسة.



الوثائق المطلوبة :

1. تعبئة الطلب الالكتروني من خلال الرابط التالي. https://docs.google.com/forms/d/1ibg8H8bjhmHXq2FGFt3WpjYutXgj0X2KgcpCoZyoCW4/edit?usp=sharing

2. صورة عن جواز السفر ساري المفعول.

3. صورة عن شهادة الميلاد.

4. السيرة الذاتية (CV).

5. 2 صورة شخصية.

6. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الثانوية العامة.

7. صورة مصدقة عن شهادة وكشف علامات البكالوريوس.

8. تقييم الأداء السنوي.

9. تقديم مبرر من الوزارة لمدى حاجتها للتخصص المراد الحصول عليه .

معايير المفاضلة بين المتقدمين:

سيتم المفاضلة بين المرشحين بناء على:

معدل الثانوي العامة، المعدل الجامعي، مدى حاجة الوزارة للتخصص، انسجام العمل الحالي مع الدراسة، مقابلة شخصية.



تقدم الطلبات في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في تل الهوا حيث يبدأ تقديم الطلبات من يوم الاحد الموافق 14/02/2020م وحتى يوم الخميس الموافق 18/02/2020م.

