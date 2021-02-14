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"النيابة"و بلديات القطاع يؤكدون على توحيد الإجراءات والالتزام بتطبيق القانون

14 شباط / فبراير 2021 01:47

"النيابة"و بلديات القطاع يؤكدون على توحيد الإجراءات والالتزام بتطبيق القانون

غزة- الرأي

خلصت ورشة العمل التي عقدها المكتب الفني بالنيابة العامة مع المستشارين الفانونيين ممثلي بلديات قطاع غزة، على توحيد الإجراءات القانونية، والالتزام بتطبيق القانون واللوائح المعمول بها؛ تحقيقاً للمصلحة العامة للوطن والمواطن، خاصة قانونَيّ تنظيم المدن وقانون الهيئات المحلية، كونهما يعززان مبدأ العدالة ويحافظان على الحقوق العامة والخاصة للمواطنين.

وقد حضر الاجتماع ممثلي المكتب الفني خميس فروانة، و إيمان عبد الهادي، وهشام الجدبة، ومن النيابات الجزئية أعضاء النيابة إبراهيم كلش ومحمد الشاعر و علي العثامنة و هناء الشناط و آمنة السرحي، وممثلي البلديات المستشارين القانونيين  وائل شحادة و محمد صيام عن بلدية غزة، وخطاب شهاب عن بلدية جباليا، و خليل التري عن بلدية خانيونس، و يوسف محارب و محمد أبوميري عن بلدية دير البلح، و محمد الصيداوي عن بلدية النصيرات، و عبد الرؤوف العرقان عن بلدية رفح.

وتوافق المجتمعون على توحيد الغرامات في كافة البلديات، ومراعاة الوضع الاستثنائي للمواطنين خاصة في أزمة جائحة كورونا.

يذكر أن قانون تنظيم المدن يُلزِم البلديات حال وجود مخالفة إخطار المخالِف وعدم الإزالة إلا بقرار قضائي، ووجوب الإحالة إلى قاضِ البلديات حسب الأصول، على أن يتضمن الحكم القضائي الجهة المخوّلة بالإزالة، وتكاليف إزالة المخالفات.

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