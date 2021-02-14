"محيسن" يطرح مشاريع جديدة لدعم الشباب

غزة- الرأي

قدم رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن، شكره لدولة قطر ممثلة بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثان على مواقفها الأصيلة ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وخاصة شريحة الشباب.



جاء ذلك، خلال لقائه على رأس وفد من الهيئة، بسعادة السفير القطري محمد العمادي في مقر اللجنة القطرية بغزة.



وتقدَّم محيسن بالتهنئة للسفير العمادي ودولة قطر على افتتاح المقر الجديد للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة منذ تأسيسها عام 2012، والمشاريع الحيوية المهمة التي نفذتها في قطاع غزة، والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيف وطأة المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني الناتجة عن الحصار وإجراءات الاحتلال الإجرامية.



وأشار محيسن إلى أن الهيئة أنهت مؤخرًا عبر صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع لها، توزيع المنحة القطرية للزواج، والتي بلغت قيمتها (2) مليون دولار، مؤكدًا أنها مكنَّت (500) شاب، ممن تزيد أعمارهم عن 33 عاما، على تأسيس أسر فلسطينية جديدة، لافتًا إلى الإجراءات التي تم إتباعها في توزيع المنحة لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية ووصولها لشريحة المستفيدين التي تستحقها.



واستعرض محيسن أبرز المشاريع التي تسعى الهيئة إلى تنفيذها خلال الفترة القادمة لشريحة الشباب الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، داعيًا قطر لزيادة دعمها لصندوق دعم الشباب الفلسطيني لتمكينه من تنفيذ مشاريع تستهدف الشباب في مجالات التعليم، والمشاريع الصغيرة، والإسكان، والزواج وغيرها.



من جانبه، أكد العمادي أن دولة قطر على المستوى الرسمي والشعبي كانت وستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وستواصل دعمها من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين على كافة الأصعدة، معربًا عن أمله الكبير في إتمام إجراء الانتخابات العامة وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.