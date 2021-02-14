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خلال لقائه بمسئولي وزارات قطاع التنمية الاجتماعية:

عوض يؤكد على تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن

14 شباط / فبراير 2021 02:59

د. محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي2
د. محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي2

غزة – خاص الرأي:

أكد رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض على أهمية وضرورة تجويد العمل الحكومي وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية للمواطن الفلسطيني، في إطار الخدمة المستمرة التي تقدمها المؤسسة الحكومية في غزة.

وقال عوض خلال لقاء جمعه بأصحاب الوظائف الإشرافية في الوزارات التي تمثل قطاع التنمية الاجتماعية: "إن المواطن الفلسطيني هو رأس مال الحكومة، وإننا جئنا لكي نقدم الخدمة بأفضل صورها لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأشار إلى أهمية تحسين بيئة العمل على المستويين الإداري والمالي للموظفين الذين يقفون على ثغر مهم في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، داعياً إلى ضرورة تذليل كل العقبات من أجل إنجاح ترتيبات العملية الانتخابية التي سيجري إتمامها خلال المرحلة المقبلة.

وجمع اللقاء مفاصل العمل من وكلاء ووكلاء مساعدون ومدراء عامون ومدراء قطاع التنمية الاجتماعية الذي يضم وزارات: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والشئون الدينية والعمل والتنمية الاجتماعية والشباب والثقافة والرياضة والأسرى والمحررين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات يعقدها رئيس متابعة العمل الحكومي في إطار تجويد وتحسين الأداء الحكومي في قطاع غزة، وإطلاع القيادات العليا والوسطى على مستجدات المرحلة الحالية وجهود تحسين بيئة العمل الحكومي.

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