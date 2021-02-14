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الدفعة الثانية لمبنى نادي الاتحاد

"هنية" يقدم 50 ألف دولار لرئيس بلدية دير البلح

14 شباط / فبراير 2021 09:53

"هنية" يقدم 50 ألف دولار لرئيس بلدية دير البلح

الوسطى- الرأي

 قدم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبناء على توجيهات د. محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي   مبلغ (50) ألف دولار لرئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، صباح اليوم الأحد، بمقر المجلس الأعلى في غزة، وهي الدفعة الثانية من الدعم المخصص لإقامة مبنى ومرافق نادي اتحاد دير البلح بقيمة (120) ألف دولار.
وحضر استلام الدفعة المالية معاذ أبو سليم رئيس نادي اتحاد دير البلح، والمدراء العامون بالمجلس الأعلى.
وعبر هنية عن تقديره للنادي بعد تخصيص المقر القديم لتوسعة مستشفى شهداء الأقصى المجاور، مقابل الانتقال لمقر جديد، وتمنى التوفيق للنادي وخدمة أبناء المدينة، كما أكد استعداده لدعم الجهود اللازمة لاستكمال مشروع البناء وتهيئة المرافق الرياضية المناسبة لأنشطة النادي، كما أثنى على دور بلدية دير البلح وما يقدمه رئيس البلدية من تسهيلات ومساهمة طيبة في تنفيذ المشروع.
بينما أشاد دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى في تطوير المنشٱت الرياضية، وتقديم الدعم لإنشاء مبنى نادي اتحاد دير البلح، وأوضح أن طواقم البلدية ستقدم كل الدعم للنادي واستكمال البناء والمساعدة في الارتقاء بالنشاط الرياضي وتوفير المساحات المناسبة لممارسة الرياضة.

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