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خلال ورشة عمل

"المجلس الأعلى للرياضة" يناقش احتياجات الأندية في التأهيل

14 شباط / فبراير 2021 09:57

"المجلس الأعلى للرياضة" يناقش احتياجات الأندية في التأهيل

غزة- الرأي

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورشة عمل لتحديد احتياجات الأندية الرياضية في مجال بناء القدرات وتأهيل القادة الرياضيين، صباح اليوم الأحد، في مقر المجلس الأعلى بغزة، وبمشاركة مندوبي الأندية في محافظات غزة، وبحضور رئيس قسم الأندية بالمجلس الأعلى ياسر داود.


وأوضح بلال الشاعر مدير المعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين أن الورشة ناقشت رؤية واستراتيجيات وخطة المعهد الوطني التي تركز على بناء منظومة الأندية الرياضية الداخلية وإعداد الأدلة ومنهجيات العمل التي تساهم في استدامة عمل الأندية الرياضية. 


وقال الشاعر إن الهدف الأساسي من الورشة تهيئة البيئة المناسبة لتحديد الاحتياجات من خلال استمارة تحتوي على جميع البيانات المطلوبة في مجال التأهيل وإعداد الكوادر الرياضية والإداريين في الاندية. 


واستعرض الشاعر استراتيحيات عمل المعهد وخطته والشراكات التي تعقد مع الجهات ذات العلاقة كما ذكر بأن المجلس الأعلى يسعى لبناء قدرات الأندية من خلال منظومة مالية وإدارية وبرامج تدريبية تدفع عجلة القطاع الرياضي.


ورحب ممثلو الأندية بما يطرحه المعهد من تدخلات على مستوي تأهيل الإداريين وإعداد القادة وتبادل الخبرات.

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