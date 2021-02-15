تحول مفاجئ في مستقبل راموس مع ريال مدريد

كشفت مصادر صحافية مقربة من ريال مدريد، آخر مستجدات مستقبل القائد سيرخيو راموس، وذلك بعد رصده بالقرب من الأشخاص المعنيين بملف تمديد عقده مع الميرينغي، في أمسية الأحد أمام فالنسيا، التي حسمها الفريق بثنائية كريم بنزيما وتوني كروس في حملة الدفاع عن لقب الليغا.

وقالت صحيفة “آس” في تقرير خاص، إن صاحب الـ35 عاما، التقى بالنائب الثاني للرئيس إدواردو فرنانديز ودي بلاس، والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، وأيضا مدير اتصالات النادي أنطونيو غاليانو، فيما وصفه المصدر بـ “الاجتماع غير الرسمي”، في الصف العلوي للمقصورة الرئيسية لملعب “ألفريدو دي ستيفانو”.

وأفادت المنصة المحسوبة على الملكي، بأن راموس تبادل الآراء مع المسؤولين الكبار، بخصوص البنود الشخصية في عقده، بما في ذلك اتفاق كلا الطرفين على فكرة التمديد لعامين بعد 2021، وكذلك الراتب السنوي، بتقارب جديد في المسافات ووجهات النظر على طاولة المفاوضات، بعد تقلص الاختلاف في العرض والطلب إلى نحو 10% من الراتب السنوي.

ونقلت الصحيفة عن شبكة “إيه بي سي”، أن الظروف الإنسانية التي يمر بها راموس والرئيس فلورنتينو بيريز في الوقت الراهن، بخضوع القائد لعملية جراحية على مستوى الركبة وإصابة الرئيس بفيروس كورونا، ساهمت فيما اعتبره التقرير “عودة اللهجة التصالحية” بين الاثنين، بمكالمات متبادلة، ليطمئن كل منهما على الآخر.

وفي الختام، أكد المصدر أن راموس في طريقه لحسم عملية تمديد عقده مع العملاق المدريدي حتى منتصف العام 2023، فقط ينتظر النادي موافقته النهائية على خفض 10% من راتبه، لتمرير خطة الإدارة، بتقليل حدة الخسائر الناجمة من جائحة كورونا، وذلك بإلزام اللاعبين بالسير على خطى القائد.

وجاءت هذه الأنباء السارة بالنسبة لعشاق الريال، على النقيض مما كان يتردد في وسائل الإعلام الإسبانية والإنكليزية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، تحديدا منذ دخوله آخر ستة أشهر في عقده مع الأبيض المدريدي، دون أن يتوصل إلى اتفاق حول البنود الشخصية في عقده، الأمر الذي فتح المجال لوضع اسمه في جمل مفيدة مع عمالقة أوروبا، أبرزهم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.