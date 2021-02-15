ريال مدريد يثأر من فالنسيا بثنائية مقنعة

حافظ ريال مدريد على صحوته المتأخرة، بإسقاط فالنسيا بثنائية نظيفة، في قمة مواجهات الجولة الـ23 للدوري الإسباني، التي جمعتهما على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” مساء اليوم الأحد، ليضرب الميرينغي عصفورين بحجر واحد، بالثأر لنفسه، بعد السقوط المهين في “ميستايا” برباعية مقابل هدف في الجولة التاسعة، إلى جانب الاستمرار في مطاردة الجار المتصدر أتلتيكو مدريد.

احتاج الريال الملكي 11 دقيقة فقط لاستكشاف مرمى حارس الضيوف دومنيك سانشيز، عن طريق هجمة منظمة، قادها العائد من الإصابة داني كاربخال بانطلاقة في العمق، ومن ثم مرر الكرة لتوني كروس، الذي أرسلها بدوره إلى الهداف كريم بنزيما المتواجد على حدود منطقة الجزاء، ليغالط الحارس بتسديدة مقوسة سكنت الشباك.

وكاد خامس أفضل هداف في تاريخ الريال أن يعزز تقدم فريقه بالهدف الثاني، برأسية التقطها من عرضية أرسلها لوكاس فاسكيز، لكن الكرة علت العارضة بقليل، قبل أن يأتي الدور على نجم الشوط الأول توني كروس، ليعطي التفوق المدريدي بالهدف الثاني، بتسديدة أرضية زاحفة –على طريقته الخاصة-، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لكتيبة زين الدين زيدان.

ومع بداية الشوط الثاني، سحب لوكا مودريتش البساط من الجميع، بتمريرة عبقرية لبنزيما على حدود منطقة الجزاء، على إثرها انفرد الأخير بحامي عرين الخفافيش، إلا أنه تفنن في إهدار الفرصة، وسط ذهول مواطنه زيدان الذي انتظر الكرة في الشباك، ليرد عليه ماكسيميليانو لوبيز بتسديدة مباغتة من خارج مربع العمليات، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أمسكها بثبات.

وعند الدقيقة 61، هرب فينيسيوس جونيور من الرواق الأيسر، ليشق طريقه نحو منطقة الجزاء، وفي الأخير وضع الكرة على طبق من فضة أمام الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، ليراوغ مدافع فالنسيا على طريقة المهاجمين الكبار، ثم أطلق سهامه بتسديدة بيمناه اكتفى الحارس بمشاهدتها وهي تعانق الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وذلك بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

بهذا الفوز، يكون الريال قد عزز آماله في ملاحقة أتلتيكو مدريد على الصدارة، بالوصول إلى النقطة 49، متأخرا بخمس نقاط ومباراتين أكثر من الهنود الحمر، بينما فالنسيا، فقد تجمد رصيده عند 24 نقطة، وظل كما هو في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية الليغا.