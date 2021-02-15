تعليم شمال غزة يشيد بجهود العاملين في قسمي الامتحانات والعلاقات العامة

غزة- الرأي

أشاد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أشرف رياض حرز الله، بجهود العاملين، في قسمي الامتحانات، والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية، لخدمة العملية التعليمية.

وتفقد حرز الله برفقة مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، ومدير الدائرة الإدارية جواد صالحة، قسم الامتحانات، وذلك بحضور رئيس القسم إياد النونو، وموظفات القسم سوسن المغربي، وإيمان خليل، و يافا نصير.

وأعرب حرز الله عن إعجابه بأداء العاملين في قسم الامتحانات، ودورهم في تنظيم عملية الامتحانات المدرسية خاصة امتحانات نهاية الفصل الدراسي، وامتحانات الثانوية العامة، وكذلك تسهيل خدمات الجمهور والمراجعين.

وأكد حرز الله على الدور المحوري الذي يؤديه قسم الامتحانات في إنجاح العملية التعليمية، من خلال متابعاته الكبيرة لكل ما يتعلق بسير الامتحانات المدرسية بالتعاون مع قسم الإشراف والتأهيل التربوي.

وفي السياق، تفقد مدير التعليم، سير العمل في قسم العلاقات العامة والإعلام، بحضور رئيس القسم إسماعيل البياري، والعاملين في القسم توفيق السيد سليم، و عطية الحاج أحمد، و م. محمد الشوا.

وعبّر حرز الله عن سعادته من أداء العاملين في القسم، مؤكداً أن قسم العلاقات العامة والإعلام يعتبر واجهة المديرية أمام الجمهور، كما أنه يرسم صورة مشرقة للمديرية ومدارسها من خلال تسليط الضوء على إنجازاتهما المختلفة.

إلى ذلك، ثمّن رئيسي قسمي الامتحانات والعلاقات العامة والإعلام، والعاملين فيهما، هذه الزيارة التي تنم عن مدى اهتمام مدير التعليم بالوقوف على سير العمل والعمل على تجويده بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للجمهور، وتسليط الضوء على الإنجازات المتحققة في الميدان التربوي.