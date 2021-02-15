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ضمن برنامج الزيارات

وزارة الأسرى تستأنف زيارات أهالي الأسرى

15 شباط / فبراير 2021 10:30

وزارة الأسرى تستأنف زيارات أهالي الأسرى
وزارة الأسرى تستأنف زيارات أهالي الأسرى

غزة- الرأي

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى خمسة أسرى من محافظة الوسطي من مخيم البريج، وذلك ضمن برنامج الزيارات لذوى الأسرى والذى استأنف مؤخراً بعد توقفه لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن تلك الزيارات تهدف إلى التواصل المستمر مع أهالى الأسرى، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية والنفسية ، مشيرتاً أنه تم زيارة عدد"155" أسرة خلال العام "2020".

 وتمثلت هذه الجولة بزيارة عائلة الأسير/ محمد يوسف شحادة المقادمة (41) عام والمعتقل منذ 12/09/2001م والمحكوم 22 عام.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير/ عبد الله سليم محمد أبو ظاهر (29) عام والمعتقل منذ 26/08/2012م والمحكوم 10 سنوات.

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير/ أيمن إبراهيم فرحان العواودة (47) عام والمعتقل منذ 25/03/2003م والمحكوم بالمؤبد وهو أب لولدين. 

كذلك لزيارة ميدانية لعائلة الأسير/ مروان إبراهيم محمد عبد العزيز(المقادمة) (45) عام والمعتقل منذ 17/11/2007م والمحكوم بالمؤبد.

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير/ عمار نمر سليم النباهين (30) عام والمعتقل منذ 22/10/2014م والمحكوم 6 سنوات ونصف. 

يذكر أن عدد أسرى قطاع غزة داخل السجون ما يقارب من (245) أسير موزعين على مختلف محافظات قطاع غزة.

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