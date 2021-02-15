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"أوقاف الشمال" يُكرم عدداً من المحفظين المتميزين

15 شباط / فبراير 2021 10:53

"أوقاف الشمال" يُكرم عدداً من المحفظين المتميزين

غزة- الرأي

كرم قسم تحفيظ القرآن الكريم بمديرية أوقاف الشمال ثمانية من المحفظين المتميزين، وذلك خلال لقاء عقدته المديرية لمناقشة خطة التحفيظ للعام 2021م بحضور ومشاركة مدير الأوقاف د. مرسي سلمان ورئيس القسم الشيخ إبراهيم عصفورة.


وأكد سلمان خلال كلمته على أن القرآن العظيم خافض رافع يرفع الله عز وجل به أقواما فيجعلهم في الخير قادة تقتص آثارهم؛ ويُقتدى بفعالهم؛ وترغب الملائكة في مجالسهم ومجالستهم، منوهاً الى أن وزارة الأوقاف تولي اهتماما ملف القرآن الكريم اهتماماً كبيراً لما لهم من دور هام في نهضة المجتمع وتقدمه.


من جهته، أوضح عصفورة أن القسم بصدد تنفيذ العديد من الدورات التدريبية التي تهدف لصقل مهارات المحفظين والمعلمين سائلاً المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

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