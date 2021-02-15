سلطة المياه تتناقش تنظيم عمل آبار المياه التجارية

غزة- الرأي

عقدت سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الزراعة، ورشة عمل لمناقشة النظام المقترح لترخيص ومراقبة عمل آبار المياه التجارية.

حيث مثل سلطة المياه كل من م. ياسر الشنطي رئيس سلطة المياه وجودة البيئة، و م. مازن البنا مدير عام مصادر المياه،و م. سامح أبو زعنونة مدير عام الشؤون التنظيمية والرقابة المائية، ومثل وزارة الزراعة كل من د. إبراهيم القدرة وكيل الوزارة، و م. معيد الأغا مدير عام التربة والري، و م. تحرير العويطي مدير دائرة المياه.



جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن مالكي الآبار، حيث جاءت هذه الورشة للتواصل مع مالكي آبار المياه التجارية، والتشاور معهم بشأن السبل الممكنة لتنظيم عمل هذه الآبار، حيث تم دعوة جميع مالكي آبار المياه التجارية المحصورة لدى سلطة المياه وجودة البيئة، وقد لبى الدعوة عدد كبير منهم.



وقد جرى خلال الورشة مناقشة الظروف التي أدت لتشكل هذه الظاهرة، والحاجة لتنظيم عمل هذه الآبار بما يحقق المصلحة العامة ويوازن بين الحفاظ على الخزان الجوفي ومصالح مالكي هذه الآبار والمنتفعين منها، كما تم مناقشة الجهود الحكومية المبذولة لتنظيم عمل هذه الآبار، وذلك من خلال العمل على إقرار نظام لترخيصها ومراقبة عملها بما يضمن تحقيق ذلك.



كما وتم استعراض النظام المقترح لترخيص آبار المياه التجارية والمستندات المطلوبة للترخيص وشروطه التزامات مالك البئر، والرسوم المستحقة للترخيص.



كما جرى فتح باب النقاش والاستماع لملاحظات مالكي آبار المياه التجارية بشأن النظام المقترح، حيث أكد أصحاب هذه الآبار على رغبتهم في تصويب أوضاعهم القانونية وحاجتهم الماسة للحصول على التراخيص اللازمة لآبار المياه التابعة لهم ليتمكنوا من الاستفادة من جملة من الخدمات المقدمة للآبار المرخصة، سواء على صعيد الحصول على خدمات الكهرباء أو الاستفادة من المشاريع الداعمة لقطاع المياه والزراعة، كما قدموا التماساً لتخفيض الرسوم المقترحة في النظام.



وفي ختام ورشة العمل دعا كل من رئيس سلطة المياه وجودة البيئة ووكيل وزارة الزراعة مالكي هذه الآبار للاستفادة من هذه الفرصة والعمل على تصويب أوضاعهم القانونية بما يحقق المصلحة العامة ويمنحهم الفرصة للاستفادة من الخدمات المختلفة والمشاريع المتاحة.

