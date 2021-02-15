"الشباب والثقافة" تنعى الشاعر مريد البرغوثي

غزة- الرأي

نعت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، الشاعر والروائي الفلسطيني مريد البرغوثي، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز (77) عامًا بعد مسيرة أدبية حافلة.



وقالت الهيئة في بيان لها: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة من عائلة الفقيد وأصدقاءه، وجموع الأدباء والمثقفين الفلسطينيين والعرب".



وأضافت: "برحيل الشاعر الكبير مريد البرغوثي تفقد الحركة الثقافية الفلسطينية أحد رموزها، وعزاؤنا بما تركه من أرث ثقافي سيبقى خالدًا في ذاكرة الأجيال يحكي عن فلسطين وتاريخها العريق بالإضافة إلى أن مريد البرغوثي ممن تخلدهم كتبهم ليبقى قدوة للأقلام الصادقة حتى بعد رحيله".



يشار إلى أن البرغوثي ولد عام 1944 في قرية دير غسانة قرب رام الله في الضفة الغربية، وتلقى تعليمه في مدرسة رام الله الثانوية، سافر إلى مصر عام 1963 حيث التحق بجامعة القاهرة وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها عام 1967، وهو العام الذي احتلت فيه (إسرائيل) الضفة الغربية ومنعت الفلسطينيين الذين تصادف وجودهم خارج البلاد من العودة إليها.



وكتب الشاعر الراحل (12) ديوانا شعريا، وكتابين نثريين وهما "رأيت رام الله"، و"ولدت هناك، ولدت هنا"، وأول دواوينه كان "الطوفان وإعادة التكوين" عام 1972، وآخرها "استيقظ كي ترى الحلم" عام 2018، وحصل الراحل على جائزة فلسطين في الشعر العام 2000.