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"كلية الرباط" تفتتح "الرماية الإلكترونية" ومبانٍ إدارية

15 شباط / فبراير 2021 11:08

"كلية الرباط" تفتتح "الرماية الإلكترونية" ومبانٍ إدارية

غزة- الرأي

افتتحت كلية الرباط الجامعية عدد من المباني الإدارية، وصالة الرماية الإلكترونية، ومختبر الحاسوب، في مقر الكلية الرئيسي في مدينة غزة بحضور وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم.

وحضر افتتاح المباني الجديدة إلى جانب وكيل الوزارة، اللواء ناصر مصلح مدير عام الشؤون المالية والإمداد، واللواء ماهر بنات مراقب عام الداخلية، والعميد محمد خلف مدير عام مديرية التدريب، وعميد كلية الرباط ناصر سليمان، ومجلس أمناء الكلية.

وأطلقت الكلية اسم الشهيد سعيد صيام على صالة الرماية الإلكترونية، واسم الشهيد توفيق جبر على مختبر الحاسوب، تخليدًا لذكراهم.

بدوره، أشاد اللواء توفيق أبو نعيم بالتطور الملموس الذي تشهده الكلية، مؤكدًا على أن هذا البناء والتطوير من افتتاح مختبر الحاسوب، وصالة الرماية الإلكترونية يأتي في إطار تطوير العملية التدريبة لدى طلبة الكلية.

وتوجه اللواء أبو نعيم بالشكر من عميد الكلية، ومجلس إدارتها، وضباطها، والعاملين فيها على جهودهم الكبيرة في عملية تطوير وتأهيل طلبة الكلية ليكونوا روافد متميزة لدى وزارة الداخلية.

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