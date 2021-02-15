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مستشفى العيون يجرى( 307 ) عملية خلال يناير الماضي

15 شباط / فبراير 2021 11:19

مستشفى العيون يجرى( 307 ) عملية خلال يناير الماضي
مستشفى العيون يجرى( 307 ) عملية خلال يناير الماضي

غزة- الرأي

قال مشرف العمليات بمستشفى العيون جهاد بدران، أن الطواقم الطبية أجرت( 307 ) عملية خلال يناير الماضي منها 46 عملية صغرى ، و44 عملية متوسطة ، و11 عملية كبرى .


وأوضح بدران أن الطاقم الطبى كان قد أجرى عمليات ذات مهارات عالية تصل إلى 20 عملية بمعدل 15 مهارة عليا متوسطة و 5 كبرى ، لافتا إلى أنه تم إجراء 186 عملية حقن الآفاستين ،إلى جانب إجراء عمليات المياه البيضاء .


وأشار بدران الى أن عدد العمليات في شهر يناير أقل من سابقه من الأشهر بسبب اشتغال غرفتين عمليات من أصل 3 غرف ، وذلك نتيجة لعطل مؤقت في جهاز التخدير بالغرفة الثالثة .


من جهته، أشاد مدير المستشفى د.حسام داود بالجهد المبذول في قسم العمليات في ظل المعيقات التى يواجهها القسم .

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