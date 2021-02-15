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بلدية غزة تنظم ورشة عمل بعنوان "هويتي موهبتي"

15 شباط / فبراير 2021 11:43

بلدية غزة تنظم ورشة عمل بعنوان "هويتي موهبتي"
بلدية غزة تنظم ورشة عمل بعنوان

غزة- الرأي

نظمت بلدية غزة ورشة عمل بعنوان " هويتي موهبتي " ضمن مشروع دعم الموهوبات الرياديات العاملات في إنتاج الحرف والأشغال اليدوية.

وحضر الورشة؛ عضو المجلس البلدي فداء المدهون، ومدير قرية الفنون والحرف م. نهاد شقليه، وم. رنا زيارة من التعاون الدولي ونحو 65 من النساء العاملات في مجال إنتاج الأشغال اليدوية التراثية.

بدورها؛ أكدت فداء المدهون أن بلدية غزة تولي أهمية كبيرة لدعم المواهب والإبداع في المدينة لاسيما المواهب التي تعزز دور المرأة وتساهم في الرقي بأعمالها الفنية.

وقالت إن المشروع يهدف لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وإبراز دورها الريادي، وتعزيز مهاراتها المختلفة، ودعم استقلالها الاقتصادي.

من جانبها تحدثت م. نهاد شقليه عن المشروع وأكدت ضرورة تقديم أفكار مبدعة من المشاركات، وأهمية الخروج بأفضل الرؤى لإنتاج أعمال يدوية تجسد التراث الفلسطيني.

يذكر أن قرية الفنون والحرف التابعة للبلدية ستشرف على المشروع لمدة 66 يومياً ضمن مشروع بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات، لإنتاج أعمال فنية وتراثية.

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