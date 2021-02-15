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تعليم خان يونس يفتتح دورة تدريبية لمعلمي المرحلة

15 شباط / فبراير 2021 01:23

تعليم خان يونس يفتتح دورة تدريبية لمعلمي المرحلة
تعليم خان يونس يفتتح دورة تدريبية لمعلمي المرحلة

خان يونس- الرأي

افتتح عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس،  في مركز التدريب التربوي، دورة تدريبية لمعلمي المرحلة.

وحضر الافتتاح: د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وأ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. حمدي البيك رئيس قسم التدريب، ومشرفا المرحلة: أ. عماد عابدين، وأ. غادة الفرا، ومدربة الدورة: أ. أسماء كلاب.


وفي كلمته رحب مدير التعليم بالحضور، وأشاد بجهود المشرفين المبذولة في تطوير العملية التعليمية، مثمناً جهود المعلمين في الميدان، موضحاً أن التعليم الالكتروني بات حاجة ملحة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها والتي عرقلت التعلم الوجاهي.

ونوه  إلى أهمية توظيف منصات التعلم عن بعد ليكون مسانداً للتعليم الوجاهي، وشكر أ. الفرا المدربة أ. كلاب على جهودها المتميزة في إنجاح الدورة، متمنياً أن تحقق الدورة أهدافها المنشودة.


وتهدف الدورة إلى تدريب معلمي المرحلة على إعداد الدروس المحوسبة من خلال برنامج الشرائح المتعددة "البوربوينت"، لشرح منهاج اللغة العربية والرياضيات المقرر في الفصل الدراسي الثاني على طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع الأساسي.

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