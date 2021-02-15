"الشباب والثقافة" تُطلق مشروع تمويل مبادرات ثقافية لدعم القدس

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، وبالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية – فلسطين، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع تمويل تنفيذ مبادرات ثقافية لدعم قضية القدس، وتسليط الضوء على ما تتعرض له من مؤامرات لتهويدها وتغيير ملامحها العربية والإسلامية.



وأكد رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، أن المشروع يهدف إلى تعزيز صمود المقدسيين ودعم موقفهم الرافض لسياسات تهويد المدينة، والمساهمة في تعزيز ثقافة المعرفة لدى أبناء الشعب الفلسطينية بأهمية القدس ومكانتها الدينية والتراثية، باعتبارها بؤرة الصراع مع الاحتلال، مشددًا على ضرورة تركيز الاهتمام الإعلامي بمدينة القدس وتسليط الضوء عليها لتبقى محط اهتمام الشعوب العربية والإسلامية.



وأوضح أن المشروع يستهدف المؤسسات والمراكز الثقافية، وسيتم من خلاله تمويل تنفيذ مبادرات ثقافية في مجالات الآداب والفنون والتراث، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لفرز المبادرات المقدمة بالإضافة إلى لجنة تحكيم من مختصين لاختيار المبادرات الفائزة، مبينًا أن شروط المشاركة في المشروع موضحة من خلال صفحة الهيئة عبر فيسبوك.



يشار إلى أن الهيئة أعلنت الأسبوع الماضي المبادرات الفائزة في مشروع "مُبَادِرات"، والذي يتم من خلاله تمويل تنفيذ مبادرات تعرض قضايا المرأة الفلسطينية في مجالات الآدب والفنون والتراث.