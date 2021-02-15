"الإصلاح والتأهيل" تستضيف 5 محاكمات سريعة

غزة- الرأي

استضافة المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، بالتنسيق مع النيابات والمحاكم والعون القانوني، 5 محاكمات سريعة منذ بداية شهر فبراير الجاري داخل مراكزها، بهدف التخفيف عن النزلاء، وحل مشاكلهم القانونية العالقة.

وأكد مدير وحدة الإرشاد والرعاية الاجتماعية بالمديرية المقدم صلاح الأعرج أن هذه المحاكمات تأتي في إطار التخفيف عن الموقوفين وإنهاء ملفاتهم القانونية العالقة؛ مبيناً وجود تعاون وتواصل مباشر مع مجلس القضاء الأعلى وجهود لعقد المزيد من المحاكم السريعة للموقوفين داخل المراكز.

وأشار إلى أن هدف استضافة هيئة المحكمة، والمحامين، وإجراء المحاكمات السريعة داخل المركز هو التعجيل في إنهاء ملفات الموقوفين القانونية إلى جانب الحفاظ على سلامتهم، والتخفيف عنهم، وعن ذويهم في ظل الظروف الاقتصادية، والصحية الصعبة.

وذكر أنه تم استضافة محكمتين سريعتين في محكمة بداية خانيونس، والنظر في 19 قضية، واستضافة محكمة سريعة في محكمة بداية رفح، والنظر في 10 قضايا.

كما واستضافة مراكز الإصلاح، محكمة سريعة في مركز طيبة، والنظر في 50 قضية، ومحكمة سريعة أخرى في محكمة صلح دير البلح والنظر بقضية واحدة.