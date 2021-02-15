زراعة خانيونس ومنظمة"الفاو" تنظمان جولة على مشاريع " الطاقة الشمسية"

غزة- الرأي

نفذ قسم الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة،بالتعاون مع منظمة "الزراعة والغذاء" التابعة للأمم المتحدة، الفاو، جولة ميدانية لمربي الدواجن المستفيدين من مشروع الطاقة الشمسية الذي استهدف مناطق عبسان، النصر، وحي المنارة،بتمول من مبادرة الشبكة العالمية ضد أزمات الغذاء.



وخلال الجولة تم متابعة تشغيل الأنظمة، وأثرها على التربية، والتحديات التى تواجه المربين.



كما تم تقديم بعد التوضيحات الإرشادية حول استخدام النظام في إدارة المزرعة، وأخذ الاعتبارات المستقبلية في حال تم تنفيذ مشاريع مماثلة.



يأتي ذلك ضمن دور وزارة الزراعة في حماية ودعم مربي قطاع الثروة الحيوانية من خلال المراقبة والمتابعة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية الداعمة للقطاع الزراعي.



كما تم تقديم التوضيحات الإرشادية التصحيحية للمزراعين الخاصة بالتربية في فصل الشتاء مقارنة مع الفصول الأخرى.



حثت الزراعة المؤسسات والجمعيات الأهلية كافة لتوجيه الدعم لقطاع الثروة،في ظل الحصار،وأزمة"كورونا"