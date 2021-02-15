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الدفاع المدني ينشر تعليمات تحسباً للمنخفض الجوي المرتقب

15 شباط / فبراير 2021 07:55

جهاز الدفاع المدني في غزة يعاني نقصاً في الإمكانات
جهاز الدفاع المدني في غزة يعاني نقصاً في الإمكانات

غزة- الرأي:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة اتخاذ جُملة من التدابير تحسباً للمنخفض الجوي القطبي المتوقع أن يصل البلاد بدءاً من مساء غد الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى أنها تتابع الآثار المتوقعة نتيجة سرعة الرياح والأجواء شديدة البرودة، وعلى تواصل دائم مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ودعت الأهالي إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، واتباع توجيهات السلامة لتفادي الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي، وأهمّها:

-  تفقّد أسطح المباني وتثبيت الأجسام المُعرضة للتطاير بفعل سرعة الرياح، ومنها ألواح الصفيح، وخزانات المياه، والأطباق اللاقطة، واليافطات المعدنية.. وما شابه.

-  متابعة التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها، وتخفيف الأحمال عنها.

 - الامتناع عن استخدام البدائل غير الآمنة للإنارة والتدفئة، كالشموع والفحم.

-  تفقّد السائقين لسلامة المركبات وجهوزيتها، وخاصة الفرامل والإضاءة والمساحات.

 -  تجنّب لمس أعمدة الكهرباء والأسلاك في الشوارع، وخاصة الأعمدة المعدنية.

-  تفقّد مزارع الدواجن والدفيئات الزراعية.

 وطالبت المديرية الأهالي بالاتصال على الرقم المجاني للدفاع المدني 102 في حال التعرض لأي طارئ أو الاحتياج للمساعدة.

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