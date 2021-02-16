تطورات المنخفض القطبي الذي سيضرب البلاد

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئاً فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق خلال ساعات النهار.

وخلال ساعات المساء والليل يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ حيث يصبح الجو غائماً وعاصفاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى تمتد تدريجياً الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء وليلاً الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً وعاصفا وماطرا وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً وشديد البرودة ويتوقع سقوط زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائجاً.

وغداً الأربعاء، يتعمق تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ حيث يستمر الجو غائماً وعاصفاً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر، خاصة على الجبال الشمالية والوسطى صباحاً وفي ساعات الظهيرة والمساء تشمل المرتفعات الجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.

ويوم الخميس، يستمر تأثير المنخفض الجوي العميق المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، حيث يستمر الجو غائماً وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها 900 متر فوق مستوى سطح البحر حتى ساعات الصباح، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.

ويوم الجمعة المقبل، يستمر تأثير المنخفض الجوي ويستمر الجو غائماً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق، ويتوقع انحسار المخفض الجوي خلال ساعات الليل المتأخرة والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين أيام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:

الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، ومن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 90 كم /ساعة، ومن خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط الثلج والبرد.

كما حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية، واغلاق بعض الطرق في المرتفعات الجبلية نتيجة لتراكم الثلوج.