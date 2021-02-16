نيسان تعتزم تصنيع جيل جديد من الشاحنات الصغيرة "فان"

أكدت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور اليوم الاثنين خططها لتصنيع جيل جديد من شاحناتها الصغيرة من فئة "فان" لعملائها في أوروبا.

وتعتزم الشركة اليابانية تصنيع هذه الشاحنات في مصنع مدينة موبيج التابع لتحالف نيسان (رينو) ميتسوبيشي في فرنسا والمتخصص في إنتاج السيارات الفان.

وسيتم إنتاج الجيل الجديد من الشاحنات باستخدام أحد هياكل التحالف إلى جانب الجيل الجديد من السيارة رينو كانجو على غرار الطراز الحالي نيسان إن.في 250، والذي يتم تصنيعه في مصنع رينو موبيج منذ .2019

ويعني تخصيص الجيل الجديد من سيارات فان الصغيرة التي تنتجها نيسان لمصنع موبيج أن الشركة اليابانية تعتزم تصنيع احتياجات العملاء الأوروبيين من هذه الشاحنات في فرنسا.

وتضم مجموعة السيارات التي تعتزم نيسان إنتاجها من فئة فان سيارات كهربائية وأخرى تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية بأحجام متنوعة.