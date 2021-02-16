بايرن ميونخ يتعادل مع أرمينيا بيلفيلد في الدوري الألماني

أفلت بايرن ميونخ من الهزيمة أمام ضيفه أرمينيا بيلفيلد وتعادل معه 3 / 3، الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم بيلفيلد في الدقيقة التاسعة عن طريق ميشيل فلاب، قبل أن يضيف زميله بيبير الهدف الثاني في الدقيقة 37.

ونجح بايرن ميونخ في العودة إلى المباراة من خلال هدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 48، لكن كريستيان جيباور سجل الهدف الثالث لبيلفيلد بعد ذلك بدقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 57 سجل الفرنسي كورنتين توليسو الهدف الثاني لبايرن ميونخ، قبل أن يدرك ألفونسو دايفيز التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 69.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، فيما رفع أرمينيا بيلفيلد رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.

وبدأت المباراة بأداء هجومي غير متوقع من جانب أرمينيا بيلفيلد، والذي نجح في تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة عن طريق ميشيل فلاب الذي تسلم الكرة بتمريرة من زميله مانويل بريتيل ليسدد الكرة في شباك الحارس مانويل نوير.

وبعد مرور ما يقرب من 15 دقيقة من أحداث المباراة، تسبب هطول الثلوج في توقف المباراة أكثر من مرة، كما قام الحكم بتغيير الكرة والاستعانة بأخرى ملونة حتى لا تتأثر رؤية اللاعبين أثناء المباراة.

ونجح بيلفيلد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق بيبير، الذي تلقى كرة عرضية من فلاب، ليضعها برأسه في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 37.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم بيلفيلد 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول بايرن ميونخ العودة مجددا إلى المباراة ونجح في ذلك عن طريق هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سدد كرة قوية رائعة في شباك بيلفيلد في الدقيقة 48.

ولم ينتظر بيلفيلد طويلا للرد على الفريق البافاري، ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق كريستيان جيباور الذي سيطر على الكرة التي لعبها له أندرياس فوجلسامر ليضعها في شباك الحارس مانويل نوير.

وانتفض البايرن بحثا عن تسجيل هدف آخر، ونجح في ذلك عن طريق كورنتين توليسو، الذي وجه الكرة العرضية التي لعبها له ليروي ساني، بضربة رأس في شباك بيلفيلد في الدقيقة 57.

وواصل بايرن ميونخ هجومه بحثا عن هدف التعادل لتفادي الهزيمة، ونجح في ذلك عن طريق ألفونسو دايفز، الذي استغل كرة عائدة من دفاع بيلفيلد، ليسدد كرة قوية سكنت شباك الفريق الضيف في الدقيقة 69.

وبمرور الوقت حاول فريق أرمينيا بيلفيلد أن يشكل خطورة على مرمى بايرن ميونخ لكن دون جدوى، فيما ضاعت فرص الفريق البافاري الواحدة تلو الأخرى لتسجيل الهدف الرابع.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها معلنا التعادل بين بايرن ميونخ وأرمينيا بيلفيلد 3 / 3