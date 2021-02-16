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"هنية" يتوج الصداقة بكأس "سوبر" الطائرة

16 شباط / فبراير 2021 09:27

"هنية" يتوج الصداقة بكأس "سوبر" الطائرة

غزة- الرأي

توج عبد السلام  هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نادي الصداقة بلقب كأس "سوبر" الكرة الطائرة، وذلك بعدما حقق الفوز على خدمات جباليا بثلاثة أشواط لواحد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الإثنين، على صالة سعد صايل.


وجاءت مباراة كأس السوبر في افتتاح الموسم الرياضي 2021 للعبة، وسيتم خلال الأسبوع المقبل انطلاق بطولة الدوري، ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من وباء "كورونا" مع عدم حضور الجمهور في المباريات.


وهنأ هنية فريق الصداقة الفائز باللقب، متمنياً حظاً أوفر لخدمات جباليا، مباركاً لأسرة لعبة الكرة الطائرة انطلاق الموسم الرياضي.


وقدم هنية شكره للشركة الراعية "جوال"،  وشكر أيضاً جهاز الشرطة الفلسطينية.

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