مجمع الشفاء الطبي يجري(1757) قسطرة قلبية خلال 2020

غزة- الرأي

قال د. محمد حبيب استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة بالمجمع، أن إجمالي عدد الحالات االتي تم اجراء عملية قسطرة قلبية داخل قسم القسطرة وصل "1757" حالة خلال العام المنصرم، منها " 1203 " قسطرة قلبية تشخصية " استكشافية " و" 541 " حالة قسطرة قلبية علاجية " تركيب دعامة دوائية" وإجراء "13" حالة زرع منظم قلب.

وأضح أنه تم إجراء "9" حالات نوعية منها " 3" حالات فتح شريان لمريض يعاني من جلطة دماغية ، وحالتين لمريض يعاني من جلطة في الأمعاء، و"4" حالات قسطرة طرفية عاجلة.

وقدم د. حبيب شكره لكافة الكوادر العاملة في ظل الظروف التي يعاني منها المجمع، مشيرا إلى أنه منذ 28 أغسطس من العام المنصرم وبعد إغلاق قسم القسطرة القلبية مستشفى الأوروبي بسبب جائحة كورونا أصبح مجمع الشفاء الطبي يجري عمليات القسطرة العاجلة لجميع سكان قطاع غزة حتي اللحظة، مؤكدا على أن حجم العمل والإمكانيات المتواضعة شكلت تحديا كبيرا في الوصول لمستوي خدمة صحية توازي دول الجوار.