المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الأربعاء

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري- غدا الأربعاء.
وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب اليوم الثلاثاء، إنه سيتم صرف حقوق الغير عبر كافة فروع بنك البريد المنتشرة في محافظات قطاع غزة.
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16 شباط / فبراير 2021 09:36
10:40النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2763) الثلاثاء16/2/2021
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