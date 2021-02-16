المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الأربعاء

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري- غدا الأربعاء.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب اليوم الثلاثاء، إنه سيتم صرف حقوق الغير عبر كافة فروع بنك البريد المنتشرة في محافظات قطاع غزة.