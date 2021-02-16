رئيس بلدية دير البلح يدعو المواطنين للإسراع في التسجيل بسجل الناخبين

زار رئيس بلدية دير البلح
وسط قطاع غزة
دياب الجرو مقر لجنة الانتخابات المركزية بالمدينة مثمنا جهودهم في عملية تسجيل الناخبين الجدد وتحديث بيانات الناخبين الذين سبق لهم المشاركة في الانتخابات. وشدد على ضرورة الإسراع بالتسجيل في سجل الناخبين قبل إغلاقه اليوم الثلاثاء 16/2/2021 حيث لا يحق لأحد التسجيل بعد هذا التاريخ, داعيا المواطنين إلى تحديث بياناتهم وتسجيلها في سجل الناخبين تمهيدا للانتخابات التي أعلن عنها. ووضع كافة خدمات البلدية وإمكاناتها المتاحة أمام لجنة الانتخابات كما منح كافة التسهيلات للجنة بما يتيح سهولة تسجيل المواطنين وضمان سير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب.
والتقى خلال جولته بفرق الطواقم الميدانية التي تقوم بعملية تسجيل وتحديث بيانات المواطنين في الشارع الفلسطيني وبعض المواطنين الذين يقومون بتسجيل بياناتهم معربا عن شكره لتلبية الدعوة للتسجيل. وفي ذات السياق قام رئيس البلدية بزيارة مدرسة رودلف فلتر التي أعلن عنها كأحد مقرات تسجيل الانتخابات في المدينة التي تم افتتاحها أمام المواطنين معربا عن شكره على جهودهم في إنجاح عملية التسجيل والخدمات التي تقدمها للمواطنين. وأعرب عن أمله ان تكون الفترة القادمة خير وازدهار بتوحيد الشعب الفلسطيني وتحديد الشرعيات من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.
من جانبه أعرب محمد ابو ندى مدير دائرة دير البلح
الانتخابية عن شكره لهذه الزيارة وجهود البلدية في تذليل العراقيل المتعلقة بالعملية الانتخابية.