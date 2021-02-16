الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

غزة- الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء، تزامناً مع استمرار فتحة في كلا الاتجاهين.

وذكرت الهيئة أن السفر سيكون للحافلتين، الأولى والثانية من الكشف الجديد المرفق أدناه (2021/3).

وطالبت المسافرين التواجد غداً الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، من أجل تسهيل سفرهم.

وأوضحت أن إجراء فحص كورونا للحافلات (من الأولى حتى الرابعة) من نفس الكشف، اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.

وحثت الوزارة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما طالبت المتوقع سفرهم بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

أسماء المسافرين هنا: