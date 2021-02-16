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بعنوان "السيطرة على ركوب الخيل"

"المرور والنجدة" تفتتح دورةً تأسيسية لأفراد شرطة الخيّالة

16 شباط / فبراير 2021 11:06

"المرور والنجدة" تفتتح دورةً تأسيسية لأفراد شرطة الخيّالة

غزة- الرأي

افتتحت دائرة النجدة في الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة بالتنسيق مع وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة دورةً تأسيسية بعنوان " السيطرة على ركوب الخيل".

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من السيد العقيد تامر شحادة مدير إدارة المرور والنجدة، ونائبه العقيد محمد أبو جياب، والعقيد عرفات صيام "مدير دائرة الخيالة" حيث أنابَ عن مدير وحدة التخطيط والتطوير، والمقدم أحمد مقبل رئيس قسم التدريب بالوحدة.

وخلال كلمةٍ له أكد العقيد شحادة على أهمية الدورة في رفع كفاءة أفراد الخيالة ميدانياً، وفنياً من خلال تدريب المشاركين على ركوب الخيل والتحكم به بالطريقة الصحيحة، وذلك لحاجة جهاز الشرطة إلى أفراد متمرسين في الفروسية.

وحث العقيد شحادة المشاركين على ضرورة الالتزام، والتفاعل بالدورة متمنياً لهم الاستفادة الكاملة منها في حياتهم العملية والنظرية.

بدوره أوضح المقدم أحمد مقبل رئيس قسم التدريب بوحدة التخطيط والتطوير أنه يشارك بالدورة "20" متدرباً من أفراد شرطة الخيالة بواقع "12" ساعة تدريبية.

لافتاً إلى أن المشاركين سيحصلون على شهادات معتمدة عند نهاية الدورة من قسم التدريب بوحدة التخطيط والتطوير بالشرطة.

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