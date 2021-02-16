وكالة الرأي الفلسطينية 127 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنفذ جولة إرشادية على مزارعي الخضار في وادي السلقا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنفذ حملة نظافة بمناطق بمتفرقة بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور والنجدة" تفتتح دورةً تأسيسية لأفراد شرطة الخيّالة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تواصل جولاتها الميدانية على مزارعي الخضار في المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تنفذ دورة تدريبية في مجال حفظ وتصنيع الأغذية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم بركسات سكنية في القدس ويشرد أصحابها وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "تنظم 166 زيارة تفتيشية على الأسواق والمصانع وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

تضم (50) طلباً

"المجلس الأعلى" يعلن عن الدفعة الأولى من مستفيدي قروض الزواج للرياضيين

16 شباط / فبراير 2021 11:48

"المجلس الأعلى" يعلن عن الدفعة الأولى من مستفيدي قروض الزواج للرياضيين

غزة- الرأي

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن استكمال إجراءات الدفعة الأولى من مستفيدي قرض الزواج للرياضيين، والتي تم الاتفاق مع شركة الملتزم للتأمين والاستثمار على تقديمها كخدمة لمنتسبي القطاع الرياضي.

وتضم الدفعة الأولى (50) مستفيداً تم استقبال طلباتهم في المجلس الأعلى من خلال الأندية والاتحادات والمؤسسات الرياضية.


 وقال المجلس الأعلى للرياضة إنه من المقرر أن يحصل المستفيد على احتياجات الزواج من أدوات كهربائية أو أثاث بقيمة (1500) دولار، من خلال الشركات والمتاجر المعتمدة للتوريد من شركة الملتزم، ووفق آلية سداد بأقساط شهرية ميسرة.


بينما يتطلب تقديم الطلب إرفاق عقد الزواج، وإرفاق كتاب معتمد من إدارة المؤسسة الرياضية للمجلس الأعلى لاعتماد البيانات وتحويلها لشركة الملتزم للتنفيذ.
وكان انطلاق العمل في برنامج القرض الحسن للزواج للرياضيين مع بداية الشهر الجاري، وخلال الأسبوعين الماضيين استقبل المجلس العشرات من الرياضيين الراغبين في الاستفادة من القرض، حيث خصص المجلس طاقما لاستقبال المستفيدين وتوضيح الإجراءات المطلوبة.


وأبدى الرياضيون سعادتهم بهذا البرنامج وتوفير خدمة تقسيط تساعدهم على استكمال بناء بيت الزوجية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتبعات أزمة "كورونا".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟