"المجلس الأعلى" يعلن عن الدفعة الأولى من مستفيدي قروض الزواج للرياضيين

غزة- الرأي

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن استكمال إجراءات الدفعة الأولى من مستفيدي قرض الزواج للرياضيين، والتي تم الاتفاق مع شركة الملتزم للتأمين والاستثمار على تقديمها كخدمة لمنتسبي القطاع الرياضي.

وتضم الدفعة الأولى (50) مستفيداً تم استقبال طلباتهم في المجلس الأعلى من خلال الأندية والاتحادات والمؤسسات الرياضية.



وقال المجلس الأعلى للرياضة إنه من المقرر أن يحصل المستفيد على احتياجات الزواج من أدوات كهربائية أو أثاث بقيمة (1500) دولار، من خلال الشركات والمتاجر المعتمدة للتوريد من شركة الملتزم، ووفق آلية سداد بأقساط شهرية ميسرة.



بينما يتطلب تقديم الطلب إرفاق عقد الزواج، وإرفاق كتاب معتمد من إدارة المؤسسة الرياضية للمجلس الأعلى لاعتماد البيانات وتحويلها لشركة الملتزم للتنفيذ.

وكان انطلاق العمل في برنامج القرض الحسن للزواج للرياضيين مع بداية الشهر الجاري، وخلال الأسبوعين الماضيين استقبل المجلس العشرات من الرياضيين الراغبين في الاستفادة من القرض، حيث خصص المجلس طاقما لاستقبال المستفيدين وتوضيح الإجراءات المطلوبة.



وأبدى الرياضيون سعادتهم بهذا البرنامج وتوفير خدمة تقسيط تساعدهم على استكمال بناء بيت الزوجية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتبعات أزمة "كورونا".