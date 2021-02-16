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ديوان المظالم في الشرطة ينهي خلافاً مالياً بقيمة 48 ألف دولار

16 شباط / فبراير 2021 12:17

ديوان المظالم في الشرطة ينهي خلافاً مالياً بقيمة 48 ألف دولار
ديوان المظالم في الشرطة ينهي خلافاً مالياً بقيمة 48 ألف دولار

غزة- الرأي

أنهى ديوان المظالم بالشرطة خلافاً مالياً بقيمة 48 ألف دولار بين اثنين من المواطنين استمر مدة ثلاث سنوات على بيع منزل .

وقال العقيد رائد العامودي مدير ديوان المظالم: " إن المواطن (ع.ع) تقدم بشكوى بحق المواطن ( م.ع) حول وجود خلاف على بيع منزل قيمته 48 ألف دولار ، مبيناً أنه تم دفع جزء من ثمن المنزل وبقي جزء مستحق" .

وأشار العامودي أنه تم إحضار الأطراف بتعليمات من مدير عام الشرطة والاستماع لهم والتوصل لحل لإنهاء الخلاف.

وأوضح أنه تم الاتفاق بدفع مبلغ 5 آلاف دولار دفعة واحدة ، ومن ثم دفع 500 دولار على أربعة شهور ،والتقسيط الأخير 250 دولار لمدة ثلاثة شهور وقد تم تحرير هذه الدفعات على شيكات محررة .

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