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دائرة طب "الفم والأسنان" تقدم خدماتها إلى (64) ألف شخص خلال2020

16 شباط / فبراير 2021 12:21

دائرة طب "الفم والأسنان" تقدم خدماتها إلى (64) ألف شخص خلال عام2020
دائرة طب

غزة- الرأي

قال مدير دائرة صحة طب الفم والأسنان د. أشرف شراب، إن دائرته قدمت خدمات إلى ما يزيد عن (64) ألف شخص خلال عام 2020م، بينهم 19 ألف طفل و20 ألف حالة من كبار السن.

وقال د.شراب إن " جائحة فيروس كورونا أثرت على عمل العيادات الصحية لطب الأسنان، ورغم ذلك فإن العيادة واصلت عملها الدؤوب في تقديم خدماتها للمرضى وفق الإمكانيات المتاحة وحسب التعاليم الصحية وبرتوكولات الوزارة، التي أدت لتوقف الخدمات في بعض الأوقات".

وأشار إلى أن دائرة الاسنان تابعت العمل في 13 عيادة من أصل 28 عيادة، موزعة على محافظتي غزة وخانيونس، لمنع الازدحام بين الأطباء والمرضى والمحافظة على التباعد والالتزام بإجراءات الوقاية.

ولفت الى اجراء عمليات خلع ضرس العقل لأكثر من 10 حالات مصابين كورونا مع الأخذ بكافة الاجراءات الوقائية، كما جرى متابعة المرضى بالمحاجر الصحية وتقديم خدمات الأسنان بفك الجسور أو إزالة التركيبات السنية المتحركة وغيرها من الخدمات الأخرى.

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