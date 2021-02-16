تعليم شمال غزة تنتخب مجلسها الأعلى لأولياء الأمور

غزة- الرأي

أجرت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، انتخابات المجلس الأعلى لأولياء الأمور على مستوى المديرية، وذلك في أجواء انتخابية تميّزت بالشفافية والنزاهة والديمقراطية،

وحضر الانتخابات التي عُقدت في قاعة الانتفاضة بالمديرية، مدير التربية والتعليم أ. أشرف رياض حرز الله، ومديري الدائرتين الإدارية أ. جواد صالحة، والفنية أ. موسى شهاب، ورئيسي قسمي الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، والعلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري.

وفي بداية العملية الانتخابية، رحب أ. حرز الله بالحضور كافة، مثمناً جهودهم في خدمة العملية التعليمية، من خلال مشاركاتهم الفاعلة في الأنشطة والفعاليات التعليمية المختلفة التي تعزز من الواقع التربوي.

وأشار إلى أهمية ودور ومكانة مجالس أولياء الأمور في المسيرة التربوية والتعليمية، مؤكداً أن تلك المجالس تعتبر داعماً رئيساً لوزارة التربية والتعليم، والمديريات، والمدارس، ما يساهم في توفير أجواء تعليمية مناسبة وتجاوز العديد من العقبات.

وأشاد أ. حرز الله بالدور الذي لعبته مجالس أولياء الأمور، خاصة في ظل جائحة "كورونا" التي ألقت بظلالها على المسيرة التعليمية.

وفي أعقاب الكلمة الترحيبية لمدير التربية والتعليم، تم فتح باب الترشح أمام أعضاء الجمعية العمومية للمنافسة الانتخابية، لاختيار عشرة أعضاء لتشكيل المجلس الأعلى لأولياء الأمور برئاسة مدير التربية والتعليم، حيث رشّح (11) شخصا أنفسهم، واستعرض كل واحد منهم برنامجه الانتخابي أمام الجميع، وبعدها تمت عملية التصويت، ومن ثمّ فرز الأسماء بشكل دقيق وشفاف.

وأعلنت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية فوز كل من:

د. رياض علي العيلة، د. صخر مصطفى الشافعي، د. جمعة عبد الله ورش أغا، م. رشدي رأفت طنبورة، م. زياد محمد الضابوس، أ. علي حسن أبو عيطة، أ. مصباح عبد الله عبد ربه، أ. إياد فارس خضير، أ. غسان إبراهيم الزين، أ. مصطفى يوسف الدقس.

ومن ثمّ تم توزيع المهام على الفائزين، حيث تولى أ. حرز الله منصب الرئيس وفقاً للوائح الناظمة لانتخابات مجالس أولياء الأمور المركزية على مستوى وزارة التربية والتعليم، و د. العيلة "نائب الرئيس"، و أ. الدقس "اللجنة المالية"، و أ. عبد ربه اللجنة التربوية الثقافية، و أ. خضير "اللجنة الاجتماعية"، ود. الشافعي "اللجنة الإعلامية".

وأشرف على العملية الانتخابية، لجنة سجل الناخبين برئاسة أ. عطية الحاج أحمد، ولجنة المحبر الانتخابي برئاسة أ. مروان الخالدي، ولجنة فرز الأصوات المكونة من أ. علاء فرحات، و أ. تحرير المصري، ولجنة المراقبين المكونة من أ. نعيم خضر، و أ. سهير أبو عيدة، ولجنة التظلمات برئاسة م. محمد الشوا، واللجنة الإعلامية برئاسة أ. توفيق السيد سليم.