وكالة الرأي الفلسطينية النيابة الجزئية ومحكمة الصلح بخانيونس تناقشان تعزيز خدمة المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تنتخب مجلسها الأعلى لأولياء الأمور وكالة الرأي الفلسطينية دائرة طب "الفم والأسنان" تقدم خدماتها إلى (64) ألف شخص خلال2020 وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم في الشرطة ينهي خلافاً مالياً بقيمة 48 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تحمل الاحتلال المسئولية عن حياة الأسير المحرر مسالمة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: بدء المقابلات الشخصية للمتقدمات لوظيفة أفراد-إناث وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى" يعلن عن الدفعة الأولى من مستفيدي قروض الزواج للرياضيين وكالة الرأي الفلسطينية 127 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنفذ جولة إرشادية على مزارعي الخضار في وادي السلقا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنفذ حملة نظافة بمناطق بمتفرقة بالمدينة
أخبار » الأخبار الحكومية

النيابة الجزئية ومحكمة الصلح بخانيونس تناقشان تعزيز خدمة المواطنين

16 شباط / فبراير 2021 12:36

النيابة الجزئية ومحكمة الصلح بخانيونس تناقشان تعزيز خدمة المواطنين
النيابة الجزئية ومحكمة الصلح بخانيونس تناقشان تعزيز خدمة المواطنين

خان يونس- الرأي

ناقش المستشار كرم حسنين رئيس نيابة خان يونس الجزئية، مع القاضي أحمد الشيخ خليل رئيس محكمة صلح خانيونس، سبل تعزيز خدمة المواطنين، وإرساء العدالة، وسرعة إجراءات التقاضي، والعمل على تفعيل المحاكمات السريعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

جاء ذلك في اللقاء الذي حضره أ.محمد الشاعر وكيل النيابة المختص بالمرافعات، ورئيس قلم النيابة أ.تغريد الهمص، وقضاة المحكمة القاضي محمود أبوغالي وإسماعيل زيدان، ورئيس القلم أ.فتحي محسن، وقد تناول اللقاء سبل التعاون بين الجهتين لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع المكفول دستورياً، والمعيقات التي تواجه العمل المشترك، وسبل تذليل العقبات التي تكتنف العمل في سبيل تيسير إجراءات التقاضي وخدمة المواطنين وسرعة البت في قضاياهم.

كما تناول اللقاء بحث الآثار الإيجابية لتطبيق قانون الصلح الجزائي وتكامل الأدوار بين ركني السلطة القضائية لتعزيز الردع العام والخاص والحفاظ على استقرار المجتمع برسم سياسات عقابية رادعة تعمل على القضاء على الجريمة والتخفيف من آثارها .

ودعا الطرفان الى مناهضة التعذيب، ومراعاة سلامة الاجراءات عند تمديد الموقوفين بما يسهم في الحفاظ على الحقوق والحريات الدستورية، ويكرس العدالة الجنائية

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على استمرار التعاون والتكامل بينهما، وضرورة الحفاظ على استمرار التواصل والتنسيق لحل الإشكالات التي تعيق العدالة، وبما يحقق الانسجام والتوأمة بين جناحي السلطة القضائية في المحافظة.

2 (8) النيابة الجزئية ومحكمة الصلح بخانيونس تناقشان تعزيز خدمة المواطنين
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟