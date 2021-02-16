تعليم الوسطى تناقش تطوير الخطاب الإعلامي الموجه للمجتمع

الوسطى- الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم بالوسطى سبل تطوير الخطاب الإعلامي الموجه للمجتمع المحلي وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع كافة مكونات المجتمع من أولياء أمور ووسائل اعلام ومؤسسات لتحقيق أهداف العملية التعليمية والارتقاء بها وبمستوى الخدمة المقدمة للطلبة والمجتمع.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الإعلامية بالمديرية بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج، ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.



وفي بداية اللقاء رحب الحاج باللجنة، وأشاد بجهود أسرة المديرية والمدارس وما يقومون به من جهد ودور كبير لإبراز أنشطة وفعاليات المديرية والمدارس وما تقوم به المديرية لتطوير المسيرة التعليمية وتعريف المواطنين والمجتمع المحلي بالإجراءات المتبعة للوقاية وحماية الطلبة خلال جائحة كورونا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي.



رئيس اللجنة محمد حمدان تحدث عن أهمية اللجنة الإعلامية ودورها في تفعيل وإبراز الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تقوم بها المديرية والمدارس.

وأضاف حمدان بأن تأسيس اللجنة يأتي ضمن خطة الوزارة والمديرية لتطوير الخطاب الإعلامي الموجه للمجتمع المحلي، والارتقاء بمستوى الخدمة الإعلامية المقدم للجمهور، إضافة إلى العمل على تفعيل وزيادة التعاون والتنسيق بين المديرية ومدارسها مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور.